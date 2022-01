La Nissan Silvia sta per tornare come EV? Gli ultimi, strani render futuristici

Mentre nel Super GT Nissan si rinnova salutando la GT-R, le voci di corridoio per il produttore nipponico parlano di un possibile ritorno della Silvia in formato elettrico. Si tratta di un rumor che viaggia già da diverso tempo tra gli appassionati di automotive e di cui si è tornato a discutere recentemente con altri render futuristici.

Ripresi da Motor1 a partire da una pubblicazione del portale giapponese Best Car, i render che trovate in calce alla notizia sono stati proposti dal vicepresidente di Nissan Design Europe, Matthew Weaver. Egli ha chiaramente optato per linee ben distinte, pulite, in un omaggio futuristico alla Nissan Silvia originale vista al Tokyo Motor Show del 1964.

Secondo Weaver, “la Silvia era in anticipo sui tempi, in modo molto silenzioso e discreto. È invecchiata molto bene e oggi avrebbe il suo posto sulle strade. È anche un ottimo esempio di ciò che ci si aspetta da un prodotto globale: alta qualità e attraenza universale”. Per lui, il ritorno di un’icona come la Nissan Silvia in formato elettrico significherebbe molto anche per il produttore, oltre che per gli amanti di tale vettura.

Al momento mancano dettagli concreti oltre ai render pubblicati da Weaver, eppure ha iniziato a circolare il rumor di un lancio intorno al 2025. Sarà davvero così? Staremo a vedere.

Per giunta, anche la Lancia Delta elettrica arriverà tra 2025 e 2026.