La Nissan Silvia EV è in sviluppo? No, si tratta solo di un rendering

La conversione di vetture classiche in auto completamente elettriche sta diventando una pratica piuttosto comune tra gli appassionati e le case di tuning, ma in alcuni casi anche i brand storici ci mettono lo zampino

Di recente Opel ha infatti rivelato la assurda Manta GSe ElektroMOD, e adesso Nissan ha parlato di un qualcosa di simile. Difatti ad Matthew Weaver, vicepresidente di Nissan Design Europe, è stato chiesto di immaginare uno storico modello Nissan per reinterpretarlo in un futuro elettrico, e Weaver ha deciso di fiondarsi sulla iconica Silvia CSP311.

La macchina venne presentata in occasione del Salone dell'Auto di Tokyo del 1964, e incarna un modello estremamente raro. In ogni caso non crediate che Nissan stia già lavorando alla conversione, anche se c'è un motivo ben preciso per la scelta di Weaver:"La Silvia era in anticipo coi tempi, in un modo molto sottile e sottostimato. E' invecchiata molto bene e non sfigurerebbe in strada anche ai giorni nostri. Oltretutto è un grande esempio di quello che ci si deve aspettare da un prodotto globale: alta qualità e appeal universale."



A ogni modo gli sketch visibili in calce vanno sia ad omaggiare la Silvia del passato che a assumere forme adatte al futuro tramite scelte di design sia estetiche che funzionali:"Essendo un veicolo elettrico, ci ha dato l'opportunità di estendere la pulizia delle superfici anche alla parte frontale, poiché il motore elettrico richiede meno raffreddamento, quindi non c'è bisogno di una griglia dietro la quale vengono posizionati i classici radiatori."



Adesso la speranza degli appassionati è che il team di sviluppo prenda sul serio gli sketch e si metta a lavoro su una vettura in "carne ed ossa", ma da parte nostra vi invitiamo a non porre troppe speranze su questo.



A proposito di elettriche effettivamente in fase di sviluppo presso il brand nipponico, vogliamo rimandarvi alle funzionalità dell'abitacolo della Nissan Ariya: il cruscotto avrà controlli touch con feedback aptico.