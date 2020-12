Nissan semplifica l'acquisto di un'auto da casa con l'Home service

La pandemia di coronavirus ha reso la vita estremamente difficile alle concessionarie di molti Paesi, i quali hanno spesso fatto rientrare questo tipo di attività tra quelle non indispensabili, chiudendole a ritmi alterni anche per periodi prolungati.

Per risolvere questo tipo di problematica Nissan ha provato a rendere più facile l'acquisto di una vettura attraverso il programma proprietario "Nissan@Home". Il sistema è stato attivato in un'area degli Stati Uniti per sette giorni in fase di prova durante la scorsa estate, ma Nissan ha appena affermato di voler espandere il servizio a tutta la nazione entro pochi mesi.

Il programma consiste nella creazione di un Hub Nissan@Home, il quale è utilizzabile tramite menu del sito dove i clienti possono superare una serie di passaggi eseguibili anche da casa. Attraverso la personalizzazione ci si potrà costruire la propria macchina preferita con tanto di optional, rateizzazioni, preventivi eccetera eccetera. Infine, non è escluso neanche il test drive, persino per quanto concerne la spettacolare Nissan GT-R.

La concessionaria a ogni modo non viene completamente eliminata dall'equazione, ma c'era comunque bisogno di limitare al minimo i contatti personali. In chiave prevenzione coronavirus tutto ciò è fantastico, e chissà se questa nuova pratica non abbia aperto un sentiero tutto nuovo per il settore automotive. Oramai i consumatori acquistano quasi ogni tipo di prodotto comodamente da casa, che sia esso un oggetto elettronico o digitale, un attrezzo per la casa o anche la spesa quotidiana, fatta eccezione per i prodotti ortofrutticoli et similia.

Tornando a noi, Nissan ha confermato che al momento sette concessionarie hanno aderito all'iniziativa di prova incoraggiando il brand giapponese ad allargarla a tutta la nazione. Ora come ora non sappiamo se anche l'Italia o gli altri Paesi europei siano nel mirino, e non ci resta altro che attendere aggiornamenti ufficiali nel merito.

