Nissan sceglie Pac-Man per potenziare l'esperienza sonora della gamma

Waka waka waka waka waka waka waka waka... Pac-Man non portò soltanto un gameplay fresco e unico, la famosa saga videoludica, attiva fin dal 1980, è anche un'esperienza acustica strabiliante, formata da effetti sonori entrati nel mito.

Nissan ha così pensato di coinvolgere Bandai Namco per la creazione dei segnali acustici della nuova gamma. Secondo Hiroyuki Suzuki, capo ingegnere di Nissan nell'ambito degli effetti acustici della vettura, i videogiochi sfruttano effetti sonori che stimolano la comprensione intuitiva del giocatore, l'idea di Nissan è quella di portare questo elemento in campo automotive. In breve ogni suono suggerirà la funzione al guidatore.

Per esaltare al massimo il nuovo pacchetto sonoro Nissan ha installato un altoparlante ad alta qualità sotto il cruscotto, progettato per una maggiore multidimensionalità del suono. Saranno frequenza, tono e armonia a far capire al conducente se l'avviso è un informazione o un'urgenza. Dal video in calce si evince la differenza di qualità tra i suoni 2021 e quelli precedenti. Prima ogni avviso aveva un tono acuto da sveglia, ora l'informazione passa tramite un segnale più ricercato, diversificato e gradevole da ascoltare.

Il pacchetto sonoro "Pac-Man", nato in collaborazione con Bandai Namco, sarà disponibile su tutti i futuri modelli, a partire dalla versione MY21 di Nissan Rogue e Pathfinder, modelli destinati agli Stati Uniti.

La scelta di Nissan è l'ennesima prova di quanto i clienti siano affascinati dai piccoli dettagli dell'abitacolo. Un anno fa vi avevamo raccontato dell'importanza del rumore della portiera, dietro ad esso ci sono studi di psicologia e ingegneri del suono pronti a limare ogni decibel.