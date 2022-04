Nissan sbarcherà sulla Luna: costruirà nuovo rover per la NASA

Mentre si riflette sul possibile taglio ai profitti dei concessionari per il nuovo SUV Ariya, Nissan ha annunciato al pubblico internazionale che lavorerà assieme a Sierra Space e Teledyne Brown Engineering per progettare un Lunar Terrain Vehicle (LTV) in dotazione alla NASA per le future esplorazioni lunari.

La conferma giunge direttamente dal trio di società con un video ripreso poi anche dai colleghi di CarScoops. Il progetto prevedete quanto segue: la divisione nordamericana di Nissan dovrebbe fornire capacità di produzione, esperienza lato design e lato sistemi di guida autonoma a Teledyne e Sierra Space che, invece, hanno accumulato sin dagli anni Sessanta esperienze chiave nell’esplorazione extraterrestre.

Da un lato, Teledyne Brown Engineering guiderà il team nella gestione del programma e nei processi di produzione e integrazione dei sistemi di alimentazione per il veicolo lunare; dall’altro, Sierra Space fornirà il software di volo e le soluzioni lato comunicazioni, puntamenti e navigazione per l’LTV.

Come affermato da Maarten Sierhuis di Nissan, “La partecipazione a questo progetto consente di estendere le capacità tecnologiche e di progettazione del nostro settore alla tecnologia spaziale e viceversa. Con questa partnership, esploreremo le possibilità di autonomia e teleoperazioni, sistemi di gestione dell'energia, connettività dei veicoli e interfaccia uomo-macchina per contribuire a plasmare il futuro dei rover lunari intelligenti. Quindi tradurremo questi apprendimenti dal LTV che opera sulla superficie lunare sulla terra”.

Steve Lindsey, Chief Strategy Officer di Sierra Space, ha invece aggiunto: “Sierra Space è saldamente posizionata in prima linea nello sviluppo della nuova economia spaziale e nella commercializzazione dello spazio, e questo team ha tutti gli ingredienti giusti per progettare il veicolo lunare definitivo per gli astronauti Artemis sulla Luna. La NASA ha già sviluppato un modello di partnership commerciale per i servizi di trasporto di equipaggio e merci in orbita terrestre bassa [...] e questo team di LTV è pronto a rispondere alla chiamata mentre l'agenzia estende quel modello commerciale al trasporto di astronauti sulla superficie lunare”.

