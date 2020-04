Nissan si rimpicciolisce, qual è il futuro della casa nipponica?

Dire che Nissan stia affrontando un periodo non proprio eccellente sarebbe fare un eufemismo, anche perché la compagnia ha iniziato questo percorso discendente già da un po', quindi il Coronavirus ha influito solo in parte.

Tutta la faccenda relativa all'ex presidente del brand Carlos Ghosn non ha certamente aiutato poi, e adesso gli alti dirigenti stanno programmando un importante rimodellamento per reagire affrontando di petto la realtà.

Alcune fonti vicine al vortice, e citate poco fa da Reuters, dicono che Nissan ridurrà drasticamente i suoi obiettivi di vendita annuali di un milione di veicoli, per una ristrutturazione che verrà annunciata al pubblico il prossimo mese di maggio, e cioè tra pochissimo. In altre parole la casa nipponica limiterà le ambizioni provando a vendere cinque milioni di auto all'anno invece dei sei milioni preventivati pochi mesi fa.

Il progetto inizierà adesso e durerà tre anni, infatti entro il marzo del 2023 Nissan si trasformerà in un produttore di auto di dimensioni minori, e questo avrà sicuramente ripercussioni su tutti i dipendenti della società. Nella peggiore delle ipotesi Reuters fa sapere che tre o quattro stabilimenti rischiano la chiusura, mentre la forza lavoro verrà ridotta del 10 percento.

E non finisce qui, perché l'attuale situazione, aggravata fortemente dalla pandemia del nuovo Coronavirus, potrebbe far calare ulteriormente gli obiettivi secondo un membro anziano della compagnia citato ancora una volta da Reuters. Un altro individuo che lavora a stretto contatto con Nissan avrebbe rivelato che in realtà l'agenda non ha mai superato di molto l'obiettivo dei cinque milioni di vetture vendute, nonostante i target ottimistici fissati a sette o addirittura otto milioni per i prossimi anni.

Ma quanto è grave la situazione in Nissan? Beh, la casa giapponese ha appena condiviso la sua più grande perdita in un trimestre degli ultimi 10 anni: 217 milioni di euro tra l'ottobre e il dicembre 2019.

Volendo chiudere passando a notizie un po' più felici vi rimandiamo all'ultimo aggiornamento sui piani produttivi, che testimoniano la volontà del brand di elettrificare tutte, ma proprio tutte, le auto attualmente in commercio. Infine ecco a voi una Nissan Juke-R sotto steroidi, la quale monta adesso il motore della GT-R.