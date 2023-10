Nissan richiama quasi 10.000 SUV elettrici Ariya per un possibile problema software

Dopo aver lanciato la LEAF oltre 10 anni fa, Nissan ha da poco inaugurato una nuova generazione di veicoli elettrici con la Ariya. Ora però il SUV a zero emissioni deve affrontare un importante richiamo...

Nissan sta richiamando alcuni SUV Ariya prodotti a cavallo del 2022 e del 2023. Il recall è stato ufficializzato l’8 settembre 2023 e riguarda con esattezza 9.813 veicoli. Stando ai registri Nissan, potrebbe verificarsi un problema sulle Ariya MY23 costruite fra il 17 giugno 2022 e il 19 maggio 2023. Sulle unità interessate potrebbe essere presente un software difettoso riguardante l’inverter della vettura, il cui malfunzionamento potrebbe portare al messaggio “EV System OFF” sul quadro strumenti della vettura. Quando si verifica questa condizione, la forza motrice viene totalmente disattivata finché la modalità di emergenza non viene disabilitata, occorre dunque spegnere il veicolo e riaccenderlo.

Nissan ha scoperto questo malfunzionamento già nel gennaio 2022 nel corso di un test di produzione: il motore elettrico della vettura si era spento dopo una partenza a bassa velocità. Dopo un’analisi diagnostica il produttore giapponese aveva capito che il problema era scaturito da un corto circuito, non si era però verificato nessun danno permanente alla vettura. Ulteriori controlli tra febbraio 2022 e aprile 2022 hanno portato Nissan a scoprire effettivamente il problema su altre unità, soltanto a dicembre 2022 però un SUV Ariya in Cina si è improvvisamente spento.

Nissan ha continuato a fare tutti i controlli del caso, siccome il problema però non generava danni permanenti non è stato giudicato “anormale”. La casa ha cambiato il software dei propri inverter a partire da aprile 2023, ricevendo ulteriori tre report a settembre 2023. Da qui la decisione preventiva di richiamare eventuali vetture interessate: non sappiamo, per ora, se nel richiamo ci sono anche unità commercializzate in Europa, in ogni caso sarà Nissan a contattare direttamente i proprietari a partire dal prossimo 20 ottobre. Le vetture saranno sistemate senza costi per l’utente, Nissan pensa che per riparare il problema ci vorrà meno di un’ora. Il codice del richiamo è R23C6.



Ricordiamo che il Nissan Ariya viene venduto anche in Italia, disponibile in tre nuovi allestimenti.