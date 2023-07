Nissan richiama 1,4 milioni di auto nel mondo: c'è anche la LEAF

Quando si parla di elettricità, tutti sanno che Nissan ha giocato da azienda pioniera per diversi anni con la sua LEAF, prima dell’avvento inarrestabile di Tesla. Oggi il marchio è sul mercato anche con il SUV Ariya, anche i migliori però possono sbagliare...

Sembra infatti che, stando a un nuovo report di Bloomberg, Nissan stia per richiamare oltre un milione di automobili in tutto il mondo per diversi problemi meccanici, una tegola non indifferente che cadrà su un produttore già segnato dal recente caso Ghosn. Sarebbero cinque i modelli Nissan coinvolti dal richiamo, venduti negli ultimi anni in Giappone, Europa e Stati Uniti. Fortunatamente Nissan non ha riportato di alcun incidente causato dai problemi meccanici rilevati, il richiamo però è stato inevitabile.

Fra i problemi noti anche uno riguardante il Cruise Control: le vetture interessate tenderebbero ad accelerare una volta disattivato il CC. Un altro problema elettrico (un corto circuito, sembrerebbe) causerebbe lo stop del motore in fase di marcia. Fra i modelli coinvolti a oggi si conoscono i nomi di Nissan Note, Nissan Kicks, Nissan Serena e Nissan LEAF, proprio l’elettrica con cui - oltre 10 anni fa - il marchio giapponese ha dimostrato di essere un passo avanti a tutti nel settore.

Per saperne di più abbiamo provato la Nissan LEAF 2022 alla fine dello scorso anno.