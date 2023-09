Nissan vi regala 10.000 km di ricariche se acquistate Ariya o LEAF: oltre 1.900 kWh gratis

Quando si parla di auto elettriche Tesla è in grado di oscurare tutto e tutti con i suoi prodotti accattivanti e i suoi prezzi aggressivi, motivo per cui dobbiamo abituarci a vedere sempre più contromosse da parte della concorrenza. Nissan ad esempio vende i suoi EV con 10.000 km di ricarica gratuita.

Il nuovo programma del produttore giapponese si chiama 10.000 Km free EV NISSAN ed è destinato al SUV elettrico Ariya, alla veterana LEAF (la Nissan LEAF ha venduto 1 milione di unità) e al furgone a zero emissioni e-Townstar. Acquistando una di queste vetture entro il 31 marzo 2024 si ha diritto a 12 mesi di ricariche gratuite che iniziano subito dopo l’immatricolazione.

Dopo l’acquisto i clienti ricevono infatti un voucher con credito di 160 kWh al mese da utilizzare presso l’infrastruttura di ricarica di Enel X, per le colonnine compatibili potete dunque far riferimento all’app Enel X Way - attraverso la quale potete visionare le colonnine funzionanti ed eventualmente prenotarle. In totale si tratta di 1.920 kWh gratuiti: secondo Nissan dovrebbero bastarvi per percorrere 10.000 km, una cifra calcolata tenendo conto di un consumo medio di 19,2 kWh/100 km. Se siete bravi abbastanza da tenere i consumi al di sotto di questa soglia, i chilometri totali percorsi potrebbero essere anche di più (quanto costa ricaricare un EV nel 2023?).

I vantaggi non terminano qui, inclusa nel prezzo di acquisto troviamo infatti una wallbox Pulsar Plus per la ricarica domestica. Questa wallbox può anche essere accessoriata con il Powerboost, un accessorio opzionale che permette di modulare la corrente destinata alla ricarica della vettura in base ai consumi domestici.

I clienti Nissan EV possono anche accedere gratuitamente all’app Nissan Charge per effettuare la ricarica, individuare le colonnine e raggiungerle attraverso la navigazione di bordo. Visti gli attuali prezzi dei carburanti, poter viaggiare per un intero anno a costo zero è un’offerta davvero niente male, touché Nissan.