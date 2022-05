Nissan R390 GT1 si mostra a Villa d'Este: il rombo del motore è meraviglioso

La Nissan R390 GT1 prodotta in soli 10 esemplari tra 1997 e 1998 per competizione ha solo un esemplare omologato per uso stradale, il quale ha fatto una comparsa al Concorso d'Eleganza Villa d'Este del 2022 sulle rive del Lago di Como, sfoggiando il suo iconico design e facendo udire al pubblico la musica del motore V8.

Questa Nissan R390 GT1 progettata con configurazione con guida a destra presenta un motore VRH35L sviluppato in collaborazione con Tom Walkinshaw Racing e da 3,5 litri, capace di produrre 550 cavalli e 637 Nm di coppia sin dal 1998. Le prestazioni offerte, secondo i numeri registrati da Nissan, parlano del passaggio da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e di una velocità massima di 354 km/h in circa 12 secondi. Dati intriganti considerato che la supercar è piuttosto grande, dato che misura 4,7 metri in lunghezza e 2 metri in larghezza, ma pesa 1.100 chilogrammi a pieno carico.

Ammirare questo esemplare unico da vicino durante il Concorso d'Eleganza Villa d'Este del 2022 dev’essere stato meraviglioso; tuttavia, grazie al canale YouTube NM2255 Car HD abbiamo la possibilità di vederla “virtualmente da vicino” udendo il fantastico rombo del V8 dagli scarichi laterali. Che altro aggiungere? Cliccate sul filmato allegato alla notizia e concedetevi 4 minuti per ammirare la Nissan R390 GT1 nel suo splendore!

In casa Nissan, intanto, si pensa alla prossima Nissan GT-R elettrica.