La Nissan Qashqai ibrida è quasi pronta: ecco il prototipo

Nissan ha presentato il suo nuovo Qashqai nel febbraio di quest'anno, e in Europa il veicolo è già in vendita con una singola motorizzazione: un motore turbocompresso mild hybrid da 1,3 litri, il quale eroga 140 cavalli di potenza e 240 Nm di coppia oppure 159 cavalli di potenza e 260 Nm di coppia in base alla variante selezionata.

Tra poco però i clienti del brand giapponese potranno mettere le mani su un modello più potente denominato Qashqai e-Power. Si tratta di una versione ibrida con motore benzina da 1,5 litri abbinato ad un propulsore elettrico per un output totale di 190 cavalli di potenza e 330 Nm di coppia. In pratica la macchina si muove esclusivamente attraverso i motori elettrici, mentre l'unità a combustione interna funge esclusivamente da generatore per il pacco batterie (in futuro Nissan lancerà batterie allo stato solido). In pratica quest'ultimo non è neanche collegato alla ruote in maniera diretta.



A ogni modo, a differenza della meccanica, non ci dovrebbero essere differenze tangibili con il Qashqai già esistente. Il design in effetti è il medesimo, e gli unici ritocchi potrebbero essere stati apportati ai badge sui paraurti anteriore e posteriore.



In base a quanto riportato dalla stessa compagnia nipponica il nuovo powertrain darà agli acquirenti la libertà di guidare il veicolo proprio come un'auto con motore termico in termini di rifornimento, ma l'erogazione dell'output sarà interamente elettrica. In ultimo c'è da segnalare che il Qashqai e-Power godrà dell'opzione di guida a un pedale proprio come quella integrata sulla Nissan Leaf.



Nel frattempo, in attesa di aggiornamenti sulla questione, ci avviamo a chiudere illustrando il piano del marchio per i prossimi anni: Nissan prepara 15 BEV in pochi anni.