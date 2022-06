Ordini aperti per il Nissan Qashqai e-POWER: il SUV elettrico che va a benzina

Se oggi il segmento dei SUV Crossover è così battuto è anche per merito del Nissan Qashqai, lanciato ormai nel lontano 2007. Oggi il nuovo Nissan Qashqai può vantare i nuovi propulsori elettrificati e-POWER, "l'elettrico senza spina", che si può ordinare in Italia da pochissime ore. Scopriamo tutte le possibilità di questa tecnologia.

La tecnologia e-POWER di Nissan è sicuramente un unicum nel mercato attuale. Vanta infatti un motore 100% elettrico che muove le ruote della vettura, questo però non viene alimentato da una grossa batteria che necessita di essere connesso a una colonnina. A dare energia al propulsore elettrico c'è un motore termico, che funzionando semplicemente da generatore può mantenere un ritmo sempre costante, così da abbattere i consumi. Con un pieno di benzina (55 litri) è dunque possibile percorrere fino a 1.000 km di strada, spinti da un motore 100% elettrico.

Il sistema e-POWER del nuovo Nissan Qashqai vanta un motore elettrico da 190 CV e ben 330 Nm di coppia istantanea, disponibile a ogni regime e in ogni circostanza. A produrre energia troviamo invece un motore termico a 3 cilindri da 1.5 litri e 158 CV di potenza, capace di garantire la massima efficienza e rendimento grazie alla tecnologia con rapporto di compressione variabile. L'energia prodotta da questo motore finisce a un inverter e infine a una batteria di piccole dimensioni, che alimenta il propulsore elettrico.

A gestire il tutto c'è una sofisticata unità di controllo che ottimizza i flussi di energia sulla base di una serie di parametri, tra questi lo stato di carica della batteria, le condizioni di guida e la richiesta di forza motrice. Quando si viaggia a bassa velocità, l'energia del motore termico finisce in parte al propulsore elettrico e in parte alla batteria, quando invece quest'ultima è completamente carica il termico si spegne, per lasciare la vettura in modalità Full Electric. Questa tecnologia può contare anche sulla frenata rigenerativa, utile a recuperare l'energia cinetica che si ottiene rilasciando il pedale dell'acceleratore. Arriviamo così a parlare di consumi: Nissan dichiara un consumo medio in ciclo combinato di 5,3-5,4 litri/100 km, mentre le emissioni di CO2 sono a 119-122 g/km.

Nuovo Nissan Qashqai e-POWER Acenta parte da 36.270 euro, mentre al top della gamma troviamo il Tekna+ a 45.020 euro, in basso trovate listino e specifiche tecniche. Il tutto mentre aspettiamo il nuovo Nissan Qashqai ibrido attualmente in lavorazione. Ovviamente il nuovo Qashqai è disponibile anche in altre motorizzazioni, per saperne di più: nuovo Qashqai ibrido, connesso e tecnologico.