Nissan punta alla sostenibilità: acciaio e alluminio ecologici per produrre le auto

Come tanti altri marchi del mondo automotive, anche Nissan sta puntando molte risorse sull’elettrificazione per proporre sul mercato internazionale veicoli altamente efficienti e a zero emissioni - a questo proposito, vi rimandiamo alla prova di Nissan LEAF 2022. Ciò però non basta alla società, pronta a fare un altro passo importante.

Proprio in queste ore, infatti, Nissan e Kobe Steel hanno firmato un accordo di collaborazione per utilizzare materiali sostenibili nella produzione delle automobili del marchio nipponico. Nel dettaglio, dal gennaio 2023 le vetture Nissan si baseranno su una ossatura di acciaio Kobenable Premier, realizzato con processo di produzione a ridotte emissioni di anidride carbonica e con materiali più sostenibili.

Scendendo nel dettaglio, Kobe Steel fornirà laminati in alluminio e acciaio ecologici, fusi con energia elettrica generata solamente tramite pannelli fotovoltaici. Questa mossa rientra nel piano di Nissan di raggiungere la completa neutralità dal carbonio per l’intero ciclo di produzione dei suoi prodotti entro il 2050.

Naturalmente questo è soltanto uno dei tanti, piccoli passi che Nissan e i suoi fornitori adotteranno per arrivare a tale obiettivo. Lo stesso percorso verrà seguito da tanti altri marchi, magari con tempistiche diverse: ricordiamo, ad esempio, che Honda vuole raggiungere la carbon neutrality promuovendo le batterie interscambiabili tra case e automobili, ma anche moto e tosaerba. In Giappone è evidente la volontà di spingere non solo per l’elettrificazione, con una certa cautela, ma anche sulla produzione “green”.