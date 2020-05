Nissan pronta a lasciare l'Europa: ecco cosa sta succedendo

La notizia che state per leggere potrebbe un tantino scioccarvi, o almeno noi abbiamo sentito un leggero brivido nel trovarla sulle testate internazionali: Nissan potrebbe abbandonare l'Europa.

È quanto affermano le ultime indiscrezioni attorno al marchio, che come sappiamo sta per subire un'importante "ristrutturazione" interna, che dovrà risanare la breccia aperta dal caso Carlos Ghosn e le fratture con Renault che si sono aperte durante la trattativa con FCA (ricordiamo che Renault, Nissan e Mitsubishi fanno parte di una stessa alleanza). Nelle ultime settimane è arrivato anche il Coronavirus a dare una nuova mazzata a vendite non proprio brillanti, altro motivo per cui la Reuters è venuta a sapere che "Nissan potrebbe ritirarsi dall'Europa per focalizzarsi solo su Stati Uniti, Cina e Giappone, un piano che rappresenterebbe una nuova direzione strategica per la casa automobilistica".

Del resto appena un anno fa a lasciare il vecchio continente è stato Infiniti, brand luxury appartenente proprio a Nissan, con la casa madre che ora potrebbe optare per la stessa direzione. Inutile dire che sarebbe un vero peccato perdere un brand di tale importanza, molti di noi sono cresciuti a bordo di auto Nissan, famose fra l'altro per essere indistruttibili, o comunque pronte a durare nel tempo senza temere ostacoli. Il marchio avrebbe dovuto far uscire anche nuovi modelli elettrici come il SUV Nissan Ariya. Vedremo cosa accadrà, arriveranno nuovi dettagli su questa vicenda il prossimo 28 maggio, quando Nissan annuncerà ufficialmente i suoi piani futuri.