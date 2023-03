Nissan presenta i nuovi motori X-in-1: i modelli e-POWER costeranno quanto le auto benzina

Guardando alla mobilità elettrica, i marchi giapponesi sono probabilmente rimasti "più indietro" rispetto agli europei e agli americani, del resto hanno provato a sostenere i motori termici fino all'ultimo secondo utile. Ora però i brand del sol levante stanno accelerando e Nissan ha appena presentato i suoi nuovi motori elettrificati.

Il nuovo approccio del marchio si chiama X-in-1 e mira a rendere i motori Nissan elettrici ed e-POWER ancora più competitivi. Questo sarà possibile grazie a due elementi chiave: la condivisione e la modularità. Grazie a X-in-1, entro il 2026 i costi di sviluppo e produzione si ridurranno del 30% rispetto al 2019 e il costo dei modelli Nissan e-POWER sarà pari a quello dei modelli classici a motore termico. Un traguardo importantissimo che permetterà al marchio giapponese di avere sia motori 100% elettrici che prodotti e-POWER di nuova generazione (come funziona l'auto elettrica Nissan senza spina), ovvero auto elettriche alimentate da propulsori a benzina.

Sul fronte BEV, dunque le auto 100% elettriche, Nissan svilupperà motori 3-in-1 composti da tre elementi: motore, inverter e riduttore. Il nuovo prototipo di motore e-POWER invece è chiamato 5-in-1 poiché al suo interno, in uno chassis estremamente compatto, racchiuderà motore, inverter, riduttore, generatore e moltiplicatore.

I vantaggi saranno enormi a livello aziendale: migliorerà l'efficienza produttiva, si potrà usare una stessa linea di produzione per motori 100% elettrici oppure e-POWER, i propulsori saranno meno ingombranti e più leggeri ma non solo, consumeranno meno, saranno più silenziosi e avranno meno vibrazioni. Dulcis in fundo, questi motori di nuova concezione ridurranno l'utilizzo di terre rare all'1% del peso. Grazie a questa visione Nissan sarà in grado di lanciare 27 nuovi modelli elettrificati entro il 2030, 19 dei quali saranno 100% elettrici. Inizia dunque una nuova era per il marchio...