Nissan presenta IMk: il nuovo concept di vettura elettrica futuristica

Nissan svela oggi IMk, una concept car che unisce in un'unica automobile design elegante, tecnologie all'avanguardia ed accelerazione dei veicoli elettrici. L'automobile infatti è 100% elettrica e andrà ad inserirsi nel segmento delle city car che sta registrando una crescita importante a livello mondiale.

Realizzata sulla piattaforma EV, IMk è in grado di mixare il design di un veicolo elegante con il piacere di guida e sicurezza grazie al sistema ProPILOT e le nuove tecnologie di connettività.

“Quale veicolo elettrico compatto per una nuova era, Nissan IMk è progettato per trovarsi a proprio agio in ambienti cittadini sofisticati, così come nelle città tradizionali giapponesi”, afferma Satoru Tai, Executive Design Director in Nissan. “IMk unisce un look moderno ed essenziale, ispirato alla tradizione giapponese, con una tecnologia dei veicoli elettrici all’avanguardia. Svincolato dai convenzionali concept del segmento, il suo design si intreccia con la cultura giapponese. Si tratta di un piccolo lussuoso veicolo elettrico che mi auguro molti clienti guideranno”.

A livello di design, gli esterni si distinguono per le linee fluide, ma Nissan sottolinea che lo schema cromatico Akagane ed il rosso ramato sono un omaggio agli artigiani che hanno plasmato il rame in opere d'arte funzionali. Il produttore rivendica il DNA Giapponese della concept car, che si distingue nella V-Motion ed il motivo ad intreccio delle luci posteriori, che danno l'impressione di una lavorazione in legno.

L'abitacolo richiama invece l'ambiente delle lounge, con uno spazio di seduta accogliente e rilassanti. Sul cruscotto e le sezioni di porta invece trovano spazio materiali dai toni chiari, mentre nelle portiere sono presenti inserti di legno che rimandano alla tecnica di falegnameria giapponese.

Tali elementi sono evidenziati da un sistema di illuminazione che li rende facilmente distinguibili, a cui si aggiungono tappetini di color caffè scuro con filamenti intessuti in fibra metallica.

Sul cruscotto sono presenti solo il pulsante Start ed il cambio: a parte ciò è praticamente privo di comandi fisici, sostituiti da icone illuminate all'interno della finitura Akagane. Le informazioni come la velocità e le indicazioni compaiono a mezz'aria tramite un display prism senza cornice, mentre quelle personalizzate sono visualizzate tramite delle schermate olografiche.

Il concept IMk è dotato delle ultime tecnologie che assistono il conducente in una vasta gamma di situazioni, da autostrade a strade urbane e parcheggi. Il Remote Park è in grado di cercare autonomamente il posto per parcheggiare dopo che si è scesi dal veicolo, mentre quando si è pronti per rimettersi in viaggio basta premere un pulsante sull'apposita app e la macchina tornerà dal conducente. Ovviamente sono presenti anche tecnologie di assistenza alla guida.