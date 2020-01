Nissan presenta al CES un rivoluzionario materiale fonoassorbente per auto

Il CES è sicuramente un buon evento per presentare nuove tecnologie. Nissan lo sa e mostra al mondo i frutti dei suoi sforzi nel campo dell'attenuazione del rumore.

La casa automobilistica giapponese ha infatti sviluppato un nuovo e leggerissimo materiale in grado di insonorizzare alla grande l'abitacolo delle nostre vetture, oltre ad offrire vantaggi in termini di efficienza energetica rispetto ai materiali fonoassorbenti tradizionali.

Nissan chiama tutto ciò "acoustic meta-material", e sottolinea lo specifico isolamento sonoro utile per le automobili, capace cioè di schermare suoni tra i 500 e i 1.200 hertz, quelli quindi emessi dal motore e del rotolamento. Nonostante tutto il nuovo pesa quattro volte meno delle soluzioni adottate per le vetture odierne.

La tecnologia consiste in una struttura reticolare a nido d'ape ricoperta di un sottile film di plastica. Secondo Nissan questo consentirebbe di controllare le vibrazioni dell'aria andando a limitare la larghezza di banda del rumore in grado di passarvi attraverso. Ma c'è dell'altro perché, a quanto pare, la realizzazione di tale materiale risulterebbe persino più economica in termini di produzione di massa. Questo potrebbe portare pertanto ad un veloce ed espansivo approdo sul mercato.

