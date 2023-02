Nissan preme l'acceleratore verso l'elettrificazione: 19 nuovi modelli EV entro il 2030

Nissan sta puntando molto al raggiungimento delle emissioni zero, a partire dall’utilizzo di acciaio e alluminio ecologici per produrre le sue auto, ma ha anche annunciato un’ulteriore e netta accelerazione verso la mobilità elettrica, promettendo l’arrivo di 19 nuovi modelli Nissan BEV entro il 2030.

Sul finire di novembre 2021, Nissan aveva annunciato l’arrivo di 23 nuove auto elettrificate, di cui 15 full electric, ma”per soddisfare le diverse e crescenti esigenze dei clienti” la casa si spingerà oltre, puntando ad avere un totale di 27 nuovi veicoli elettrificati, 19 dei quali BEV.

Tanti modelli in più quindi, ma non solo, perché anche la produzione è destinata ad aumentare con l’obiettivo di raggiungere il 98% delle vendite in Europa rappresentato da veicoli elettrificati, a differenza del 75% dichiarato precedentemente. Chiaramente, il raggiungimento di tali obiettivi arriverà soprattutto dalla vendita di auto ibride, ma Nissan irrobustirà anche l’alleanza con Renault.

La situazione sarà leggermente diversa in Cina, dove Nissan ha ritoccato i suoi obiettivi al ribasso, con l’obiettivo di raggiungere il 35% di auto elettrificate vendute, contro il 40% dichiarato inizialmente, il che suggerisce una certa difficoltà nell’imporsi in questo mercato sempre più concorrenziale: a tal proposito, Nissan ha fatto sapere che svilupperà nuovi veicoli apposta per il mercato cinese.