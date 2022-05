Nissan porterà crossover elettrico Ariya sul ghiaccio: farà 30mila km in Antartide!

La Nissan Ariya lanciata in Italia lo scorso aprile è conosciuta come il primo crossover coupé 100% elettrico del marchio giapponese, ma in futuro avrà un ruolo storico ancora più importante: conquistare l’Artico percorrendo circa 28mila chilometri sul ghiaccio per arrivare fino al Polo Sud in Antartide!

Il piano è stato pensato da Nissan assieme all’avventuriero britannico Chris Ramsey, con l’obiettivo di mostrare che il veicolo elettrico in questione può guidare in luoghi estremi con il giusto kit. Lo stesso Ramsey ha dichiarato a proposito: “La nostra missione è dimostrare che i veicoli elettrici possono affrontare gli ambienti più difficili, dal freddo pungente dei poli alle giungle calde e umide del Sud America, e illustrare che sono esaltanti da guidare pur soddisfacendo le esigenze quotidiane di piloti di tutto il mondo. È fantastico vedere un marchio globale così importante e innovativo collaborare con la nostra spedizione”.

Asako Hoshino, vicepresidente esecutivo di Nissan, ha aggiunto: “Il nuovissimo SUV crossover Ariya completamente elettrico ti consente di andare oltre, più facilmente e in tutta comodità. E con la tecnologia di controllo e-4ORCE che fornisce stabilità e trazione migliorate su una varietà di superfici, sappiamo che sarà il partner perfetto per Chris e il suo team nel loro impegnativo viaggio completamente elettrico”.

Come ci si può già immaginare, l'Ariya sarà pesantemente modificata per il viaggio e Arctic Trucks offrirà la sua esperienza in quella zona. I dettagli non sono ancora offerti, ma le ruote, le gomme e le sospensioni saranno aggiornate per gestire superfici estreme ai poli artico e antartico.

Nel mentre, potete vedere nel dettaglio la Nissan Ariya grazie a Matteo Valenza.