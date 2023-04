Questa Nissan Micra è rimasta incastrata per giorni in una via di Santorini

Siete in vacanza in un luogo tutto nuovo, e la faccenda diventa ancor più complessa se vi trovate in Grecia, magari tra i viottoli di Santorini. Il navigatore è indiscutibilmente un ottimo alleato per destreggiarsi tra le vie quasi come un “local”, ma se una via vi sembra troppo stretta, forse è il caso di fermarsi e non continuare.

Il protagonista di questa vicenda invece si è fidato ciecamente delle indicazioni, e il risultato è di fronte ai vostri occhi: la piccola - ma non abbastanza - Nissan Micra presa a noleggio per la vacanza è rimasta incagliata nella strettissima viuzza di Mesaria (vi ricordate della Ferrari Roma incastrata in un vicolo italiano?), ma la cosa che lascia di stucco è il fatto che l’auto è rimasta bloccata per tutta la lunghezza della carrozzeria, dunque il nostro “pilota” non solo ha imboccato la strada già evidentemente stretta, ma ha pure perseverato nell’impresa, fino a bloccarsi.

La situazione è diventata ancor più comica poco dopo: l’incidente è avvenuto lo scorso venerdì, in concomitanza con le festività pasquali del posto, dunque la pagina Facebook della città ha immediatamente informato la comunità dell’accaduto, aggiungendo che, dato il periodo di festa, l’auto sarebbe rimasta lì per alcuni giorni, scusandosi anticipatamente dell’accaduto.

C’è da dire che almeno non si tratta di un caso isolato: secondo quanto dichiara il sito Santorini Secrets, non è la prima volta che succedono fatti di questo genere, ma a questo punto un appello all’uso del buon senso da parte dei turisti sarebbe ben accetto (guardate questa Ford Mustang incastrata sulle scale di un’università canadese).