La Nissan Micra EV arriva quest'anno, compatta ed economica come la Renault 5

Negli ultimi anni la mobilità elettrica ci ha offerto soprattutto berline e (mega) SUV premium, sicuramente non accessibili a tutti. Il pubblico europeo chiede a gran voce modelli compatti ed economici e in questo frizzante segmento si inserirà anche Nissan con la nuova Micra EV.

Del modello si parla da mesi ormai (una nuova Micra EV come la Renault 5?), ora però il lancio è pressoché imminente. Sulla carta la nuova Nissan Micra EV si presenta come una compatta cittadina dal prezzo accessibile, possiamo immaginare per affrontare in maniera diretta la Citroen e-C3 e la Renault 5 E-Tech. La R5 non viene nominata a caso, Nissan del resto è alleata della marca francese e non è escluso che possa utilizzare alcune tecnologie viste sul restyling Renault (abbiamo visto la nuova Renault 5 a Parigi). L’Alleanza ha investito 23 miliardi di euro per creare auto elettriche a basso costo, con Nissan in particolare che ha presentato il piano “Arc” per ridurre clamorosamente i costi di produzione delle auto elettriche di nuova generazione.

Nonostante le incertezze relative al 2035, Nissan ha comunque deciso di scommettere pesantemente sull’elettrico, sta infatti preparando il lancio di almeno 5 nuovi modelli a batteria - e tra questi dovrebbero figurare anche Juke, Qashqai e la nuova LEAF (Nissan ferma la produzione della LEAF per guardare al futuro), come confermato lo scorso novembre. Tornando a Micra EV, la piattaforma dovrebbe essere identica a quella della Renault 5 E-Tech, ovvero la AmpR Small, che promette fino a 400 km di autonomia con la batteria da 52 kWh. La variante da 40 kWh, invece, dovrebbe garantire fino a 300 km di range. Sarà interessante vedere come Nissan deciderà di personalizzare il proprio modello internamente, visto che Renault ha aggiornato (e omaggiato) l’abitacolo originale della Renault 5, cosa che Nissan non può ovviamente fare.

