Una nuova Nissan Micra elettrica ispirata alla Renault 5, cosa sappiamo?

Guardando al listino attuale Nissan, la vettura più compatta venduta in Italia è la Juke, appena aggiornata al 2024 a partire da 21.000 euro. Sul fronte elettrico abbiamo la LEAF, è però lampante che al marchio giapponese manchi una compatta come la mitica Micra. Presto però le cose potrebbero cambiare.

Il brand nipponico ha ideato un piano chiamato Ambition 2030 che mira a rivoluzionare la gamma di veicoli entro - per l’appunto - il 2030. Ancora cinque anni e mezzo per lanciare 34 nuovi modelli in tutto il mondo, 30 nel corso dei prossimi tre anni, 16 elettrificati e 14 con motore tradizionale a combustione interna. La dirigenza Nissan vuole che il 40% delle auto vendute sia elettrificato già entro il 2026, per poi arrivare al 60% nel 2030. Affinché gli obiettivi vengano raggiunti è però necessario rendere le elettriche del marchio più accessibili e soprattutto più compatte. Di sicuro sappiamo che il marchio sta per fermare la produzione dell’attuale LEAF per lanciare un nuovo modello rinnovato, inoltre la leggendaria Micra dovrebbe tornare in versione 100% elettrica, prendendo in prestito diverse tecnologie della nuova Renault 5 - del resto Renault e Nissan sono alleate di ferro sul fronte industriale.

Oltre a collaborare con la losanga, Nissan sta anche facendo ricerca & sviluppo nel campo delle batterie, studiando nuovi Battery Pack LFP (dunque economici, per elettriche entry level) e batterie a stato solido, che invece dovrebbero rappresentare il futuro per veicoli di gamma più alta come Ariya. Secondo le previsioni, già entro il 2026 le auto elettriche dovrebbero costare il 30% in meno rispetto a oggi, mentre addirittura nel 2030 elettriche e termiche dovrebbero avere prezzi simili, se non uguali. Nissan conta di lanciare le prime auto elettriche dotate di nuove batterie (anche a stato solido) attorno al 2028, come si suol dire ne vedremo delle belle.

