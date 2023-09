La Nissan Micra 2024 direttamente dal nuovo concept: ecco come sarà

Nella giornata di lunedì Nissan Europe ha presentato il suo concept elettrico 20-23, una sportiva decisamente aggressiva e dal design futuristico, che anticipa gli stili delle prossime vetture della casa giapponese.

Nissan ha anche annunciato che da ora in avanti produrrà solo auto elettriche, e fra i mezzi green in uscita vi sarà anche la nuova Nissan Micra. La city car nipponica è stata una delle utilitarie più amate di sempre, e anche in Italia ha riscosso un discreto successo.

Dal 1982, dopo cinque serie, ha venduto in tutto il mondo ben 6 milioni di esemplari, ed ora si appresta a cambiare passo, diventando per la prima volta elettrica. La sesta generazione è attesa per l'anno che verrà, il 2024, e prendendo spunto dal concept 20-23, Larson Design ha cercato di dare vita alla propria personale idea della nuova Micra.

La city car Nissan sarà costruita sulla stessa piattaforma della Renault R5, altra vettura green molto attesa, di conseguenza avrà dimensioni simili e anche forme che richiameranno la vetturina francese.

Dovrebbe essere lunga quindi attorno ai 4 metri, avere uno spazio adeguato per 5 persone e un motore da 136 cavalli con batterie da 50 kWh e un'autonomia con una sola ricarica di più di 400 chilometri.

Rispetto alla Renault Zoe, la city car di riferimento nel mondo Nissan-Renault, avrà un'efficienza superiore del 10-15 per cento, mentre per quanto riguarda il prezzo tutto tace. Molto dipenderà da quando verrà messa definitivamente in commercio la nuova Micra, ma lo standard di riferimento per i costruttori sono i famosi 25mila euro, soglia che fino ad oggi poche aziende sono riuscite a proporre, visto l'alto prezzo delle batterie e della realizzazione di un veicolo elettrico.

La speranza è di poter scoprire quanto prima info più certe e ufficiali sulla nuova Nissan Micra, auto che andrà a rimpolpare il panorama delle green in Italia.