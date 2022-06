Nissan e McLaren insieme in Formula E: i dettagli della partnership per la Gen3

La Formula E è tra le competizioni più ambiziose del mondo del motosport dal momento che lo sviluppo nel mercato delle EV può condurre a non pochi progressi anche nel settore delle utilitarie. Ad ogni modo, ad attendere il futuro di questo sport c'è la terza generazione delle monoposto che debutteranno il prossimo anno.

La nuova vettura di Formula E per la Gen3 è stata svelata ormai qualche mese fa in occasione del EPrix di Monaco con un design totalmente rivisto e con la promessa di maggior potenza che dovrebbe garantire uno spettacolo ancora migliore. Come se ciò non bastasse, l'edizione 2022-2023 della competizione vedrà il coinvolgimento di McLaren che sostituirà Mercedes.

Sempre McLaren Racing, inoltre, sarà caratterizzata da una partnership con Nissan. Per la Terza Generazione, parliamo dunque di un contratto pluriennale, la casa automobilistica nipponica fornirà a quella britannica i propri propulsori. Nissan, ad ogni modo, fa sapere che questa collaborazione non influirà in alcun modo sul team omonimo che continuerà a competere regolarmente per il Mondiale 2023 di Formula E. Zak Brown, CEO di McLaren Racing, avrebbe così commentato l'accordo tra le parti: "Mentre stiamo ancora ultimando la squadra per la sua prima stagione come McLaren in Formula E, allo stesso tempo stiamo cercando le migliori partnership e opportunità da tutti i fronti, con un occhio di riguardo all'aspetto tecnico che è una delle aree chiave. Nissan ha dimostrato la sua conoscenza, abilità e i suoi sforzi nelle ultime quattro stagioni in Formula E e, con la Gen3, abbiamo piena fiducia che la collaborazione possa garantire ampio successo ad ambo le parti. Questa sarà una vera partnership che trascinerà da un lato le prestazioni del team che lo sviluppo della tecnologia di propulsione Nissan di Formula E."

E voi, invece, cosa ne pensate di questa collaborazione?