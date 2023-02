Nissan Max-Out, l'incredibile coupé elettrica nata nel virtuale è realtà

È stata ufficialmente svelata nelle scorse ore la Nissan Max-Out, coupé concept della rinomata casa automobilistica nipponica, che presenta un concentrato di tecnologia e un motore rigorosamente elettrico.

Dopo aver tolto i veli al Salone di Tokyo alla Nissan Gt-R 2023, amatissima supercar giapponese, l'azienda si è concentrata nelle scorse ore sulla mobilità sostenibile, presentando la sua Max-Out all'interno di un evento in cui si è sottolineato il futuro “green” della stessa casa automobilistica. La particolarità di questa vettura è che è stata presentata due anni fa, nel 2021, solamente in versione digitale, ma ora, a distanza di circa 24 mesi, si è deciso di mostrarla in “carne e ossa”.

Nissan non ha comunque fornito troppi dettagli sul suo nuovo concept elettrico, limitandosi a dire che è stato "progettato per fornire un senso liberatorio di apertura offrendo al contempo un'esperienza di guida migliorata e dinamica". La società ha inoltre spiegato che il prototipo "mostra l'innovazione di Nissan nello sviluppo di una gamma diversificata di veicoli avanzati e straordinari, con una visione chiara di come possono portare benefici sia agli individui che alla società".

La Nissan Max-Out è una vettura a due posti decappottabile con una griglia frontale sostituita da quello che sembrerebbe essere un display digitale, una soluzione che ricorda la stupefacente BMW i Visione DEE presentata al CES 2023. Lo stesso display lo ritroviamo inoltre anche in coda. La forma della vettura è decisamente aerodinamica e il profilo risulta essere assolutamente pulito, non essendoci le maniglie per le portiere ne eventuali prese d'aria.

Decisamente particolari i cerchi in lega, o meglio dei copriruota in stile wormhole, mentre all'interno si può notare (o forse sarebbe meglio dire immaginare) uno sfoggio di tecnologia con due sedili “galleggianti” posizionati su un fondo che sembrerebbe essere una griglia geometrica. Non manca il volante in stile cloche d'aereo nonché un lungo display orizzontale dove si trova il sistema di infotainment.