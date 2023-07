La Nissan LEAF ha venduto 1 milione di unità: è sul mercato dal 2010

Anche se gli ultimi anni non sono stati del tutto rosei, soprattutto a causa della concorrenza spietata che ha accelerato con le novità tecnologiche, la Nissan LEAF resta un modello chiave della mobilità elettrica, soprattutto ora che festeggia 1 milione di unità vendute.

A suo modo, Nissan ha anticipato anche Elon Musk sui tempi: se la Tesla Model S è arrivata nel 2012, la LEAF è sul mercato internazionale dal 2010. Ebbene dopo quasi 13 anni di onorato servizio, martedì 25 luglio il marchio giapponese ha annunciato di aver venduto la sua milionesima LEAF nel mondo.

Prima che la Tesla Model 3 arrivasse sul mercato come un macigno, la Nissan LEAF ha dominato le vendite in diversi mercati, vedendosela soprattutto con la Renault ZOE. Poi nel 2017 ha debuttato la berlina accessibile di Elon Musk, diventando l’elettrica più venduta nel 2018 e nel 2019, per poi sorpassare definitivamente la LEAF all’inizio del 2022. La vettura giapponese ha perso il suo smalto aggiornando troppo a rilento design e tecnologia, basti pensare che neppure la Nissan LEAF attuale offre a bordo un socket di ricarica CCS Combo 2, preferendo il più antiquato CHAdeMO (non a caso la Nissan LEAF 2022 è l’elettrica che più ci ha messo in difficoltà).

Per capire la discrepanza attuale con il resto del mercato, la LEAF ha venduto 1 milione di unità in poco più di 12 anni di attività; Tesla solo a metà 2023 ha venduto 888.000 veicoli e punta a raggiungere 1,8 milioni di unità entro la fine dell’anno. Ovviamente nel computo ci sono tutti e quattro gli attuali modelli di Elon Musk, ma il grosso arriva da Model 3 e Model Y che per il 75% sono la stessa macchina.

Speriamo davvero che Nissan possa ritrovare la sua “bussola elettrica”, del resto il brand ha aperto un nuovo capitolo chiamato Nissan Ariya (tre nuovi allestimenti per Nissan Ariya), in collaborazione con il Gruppo Renault.