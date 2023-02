La Nissan LEAF potrà cedere energia al Giappone in caso di disastro: il potere del V2G

Le auto elettriche sono “famose” per prendere grandi quantitativi di energia dalla rete elettrica per stoccarli nella loro batteria, diversi modelli però sono già in grado di cedere la corrente elettrica per alimentare una casa oppure sostenere la rete generale. Uno fra questi è la Nissan LEAF che aiuterà il Giappone in caso di disastro.

La possibilità di cedere energia della LEAF è nota sin dal 2019, da quando Nissan ci ha invitati a Milano per scoprire le funzionalità V2G (Vehicle to Grid). Allora era una funzione sperimentale, oggi però è una realtà che anche altri brand hanno preso ad esempio - e quasi certamente il V2G e il V2H saranno tecnologie di massa nel prossimo futuro. Grazie alla sua tecnologia di bordo, la Nissan LEAF può cedere l’energia della sua batteria per alimentare un’intera casa oppure supportare la rete in caso di bisogno.

In Giappone Nissan Motor e la città di Kotohira hanno annunciato una nuova partnership che permetterà alle LEAF di fornire energia elettrica in caso di catastrofi naturali ma non solo. Le vetture sono pensate come enormi batterie mobili che possono portare la loro energia anche in zone difficili da raggiungere con mezzi differenti. Come ben sappiamo, purtroppo, il Giappone è un’area molto sensibile a eventi catastrofici naturali, il Paese mette a disposizione ogni anno un budget di prevenzione per lo sviluppo di strutture antisismiche, sistemi di allarme, centri di evacuazione e tanto altro. Per fare un esempio di ciò che può accadere, nel 2020 le forti piogge hanno danneggiato oltre 4.000 proprietà e costretto all’evacuazione 3,6 milioni di persone.

Ora, qualora dovesse succedere qualcosa nella città di Kotohira (e magari prossimamente si aggiungeranno anche altri centri), i punti vendita metteranno a disposizione le loro Nissan LEAF per aiutare la popolazione a spostarsi con facilità in caso di bisogno. Inoltre le batterie potranno offrire energia elettrica supplementare alla rete cittadina, anche per sostenere eventi speciali e non solo in caso di disastro. Bisogna pensare alle auto elettriche come piccole stazioni di stoccaggio mobili, potrebbero essere utilissime anche in Europa in caso di bisogno. Diversi brand inoltre stanno pensando alle loro auto come “batterie di accumulo” per le abitazioni (la nuova Volvo EX90 avrà la ricarica bidirezionale), il futuro dunque è alquanto elettrizzante su questo fronte.