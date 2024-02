Nissan Leaf, il nuovo modello arriverà nel 2026 e sarà completamente rivisto

Nissan Leaf di prossima generazione è prevista per il 2026, con un completo ripensamento del veicolo elettrico di base di Nissan. Durante il Chicago Auto Show, Trisha Jung, direttore senior di Nissan per la strategia e la trasformazione dei veicoli elettrici Nissan ha praticamente confermato questa nuova iterazione della Leaf.

Mentre molte case automobilistiche tendono a non commentare i futuri prodotti, Jung ha potuto confermare che la Nissan Leaf attuale continuerà a essere venduta fino all'anno modello 2025. La filiale europea di Nissan ha indicato che le nuove versioni dei modelli di veicoli elettrici Qashqai, Juke e Leaf si ispireranno al design di tre concept car recenti: il Nissan Hyper Urban. Dunque, probabilmente, la prossima Nissan Leaf sarà molto diversa da come la conosciamo oggi.

Da ricordare anche la presenza di un altro concept presentato dal marchio giapponese, ovvero la Nissan Hyper Adventure, più ispirata all'avventura e alla guida sia in città che offroad. Tornando alla leaf, potremmo trovarci davanti a un piccolo crossover basato sulla piattaforma dell'Ariya. Con queste premesse, ci aspettiamo che la prossima generazione della Leaf venga svelata tra uno o due anni, per questo abbiamo parlato in apertura di 2026 (ribadiamo che queste sono solo speculazioni al momento).

Se la nuova Leaf fosse basata sulla piattaforma dell'Ariya, potrebbe essere offerta con due motori e trazione integrale, e molto probabilmente includerà la ricarica NACS, dal momento che Nissan ha annunciato l'adozione di questo standard di presa a partire dal prossimo anno.