Questa Nissan Leaf illumina il Natale con la sola frenata rigenerativa

Nissan aveva già annunciato questo evento: una Leaf dotata di migliaia e migliaia di LED natalizi, che sono stati attivati dalla sola frenata rigenerativa dell'auto elettrica. Il risultato è fantastico e, sapere che tutto ciò è stato ottenuto esclusivamente pestando il pedale del freno, dona speranza sull'impatto climatico delle EV.

La dimostrazione è servita ad indicare a tutti la bontà del sistema e la quantità di energia derivante da esso. Le decorazioni consistono in rappresentazioni luminarie di fiocchi di neve a ricoprire i cerchi, nella riproduzione di una renna sul tetto e in uno schema di colori che variano dal bianco, al verde fino al rosso. L'energia che le alimenta è prodotta esclusivamente dal sistema e-Pedal della Leaf e dalle funzioni della B mode.

La vettura possiede uno dei più aggressivi ed effettivi sistemi di rigenerazione in frenata tra tutte le EV, e la compagnia giapponese ha tenuto a far sapere che tutto questo è stato possibile solo grazie "alla generazione di energia tramite il possesso di un veicolo elettrico." Secondo i dati forniti dalla casa, percorrendo circa 17.700 chilometri si è in grado di generare 744 kWh di energia, ed è un risultato eccezionale, visto che parliamo di corrente ad emissioni zero.

Per comparativa, 744 kWh corrispondono all'illuminazione di 266 alberi di Natale dotati di 799 luci incandescenti per un'ora, oppure all'accensione per 60 minuti di 297 forni utili alla cottura di biscotti natalizia, o ancora alla corrente utile al funzionamento di 744 televisioni per cinque ore. Nissan spiega la funzionalità e-Pedal in questo modo:"Con l'attivazione di uno switch, la tecnologia converte il vostro acceleratore in un e-Pedal, permettendo al conducente di accelerare, decelerare e fermarsi usando soltanto l'e-Pedal. La tecnologia e-Pedal è la prima operazione a pedale singolo al mondo a permettere al conducente di fermare completamente l'auto anche in collina, restare in posizione, e riprendere la marcia istantaneamente."

A proposito di Nissan ed elettrificazione, è arrivata una notizia che conferma l'introduzione di versioni PHEV ed HEV della prossima generazione di Qashqai. Infine vi rimandiamo ad un video che mostra il crash test di una Leaf, la quale è stata scagliata contro un palo ad altissima velocità, e il risultato è stato da brividi.