La Nissan LEAF e+ si aggiorna: batteria da 62 kWh e 385 km di autonomia

La Nissan LEAF, una delle auto elettriche più longeve del mercato, è da oggi più potente e ha più autonomia grazie alla batteria da 62 kWh. Lo ha annunciato la stessa Nissan, che dal lancio del 2010 ha anche affermato di aver venduto 440.000 unità.

La variante di cui parliamo si aggiunge alla line-up Nissan LEAF e+, che arriva sul mercato non solo migliorata, anche con 8 anni di garanzia o 160.000 km sulla sua nuova batteria. Un accumulatore che le permette di percorrere fino a 385 km WLTP con una singola carica. Un salto non da poco, rispetto alla variante da 40 kWh infatti si parla del 43% in più, ben 115 km di strada. Il tutto senza sacrificare le prestazioni, abbiamo infatti uno scatto da 0 a 100 km/h possibile in 6,9 secondi. La potenza è infatti arrivata a 160 kW e 217 CV.

La nuova Nissan LEAF e+ presenta anche nuove funzioni legate alla connettività, come ad esempio il servizio TomTom LIVE che offre informazioni sul traffico e sui percorsi di navigazione door-to-door, il localizzatore auto, il controllo luci e clacson, accensione a distanza del climatizzatore e della ricarica, il tutto a portata di mano con l'app NissanConnect Services.

Questa nuova variante con batteria da 62 kWh si può acquistare a partire da 35.000 euro (prezzo a cui è già stato sottratto il bonus statale di 6.000 euro) oppure a 199 euro al mese con i finanziamenti Nissan. La variante da 40 kWh resta a listino ed è disponibile a 27.400 euro sempre con il contributo statale incluso.