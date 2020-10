Nissan LEAF E+ con 12.000 euro di sconto: ultimi giorni per la promo

Quando si dice “auto elettrica” viene naturale pensare a Tesla ed Elon Musk, non bisogna però dimenticare quanto avveniristica sia stata la Nissan LEAF al debutto. In produzione da ben 10 anni, l’elettrica giapponese è oggi più avanzata che mai e si può avere fino a 12.000 euro di sconto.

Avete letto bene, grazie all’ecoincentivo si possono ottenere fino a 12.000 euro di vantaggi anziché 11.300, sfruttando la formula Intelligent Buy e con rottamazione (TAN 5,49%, TAEG 6,80%). Ma andiamo più nel dettaglio: la nuova Nissan LEAF E+ Acenta si può avere con 12.000 euro di ecoincentivo nel mese di ottobre, con batteria da 62 kWh, carica batterie da 6,6 kW e QC da 50 kW, e-Pedal e Intelligent Cruise Control, Nissan Intelligent Key con pulsante di avviamento, Radio DAB con lettore MP3, connettore AUX, Bluetooth, USB e controlli al volante, NissanConnect EV con navigatore sat—A-IVI con schermo touch da 8” e integrazione Apple Carplay e Android Auto.

Insomma un pacchetto davvero completo, che si completa con i vetri Privacy inclusi. Anche se attualmente si parla ancora di sperimentazione, la nuova LEAF E+ è già pronta per la tecnologia V2G, ovvero parliamo di un’auto in grado di prendere ma anche di dare energia alla rete principale presso le colonnine compatibili. Una feature che potrebbe rappresentare un ottimo investimento per il futuro.

Tornando all’offerta invece, è valida presso tutti i concessionari della Rete Nissan che aderiscono all’iniziativa, ma avete tempo fino al 31 ottobre - siamo davvero agli sgoccioli.