La Nissan LEAF ha il suo primo caricatore V2G: può cedere elettricità alla rete

Spesso lo dimentichiamo, ma Nissan con la sua LEAF è stata una sorta di pioniere della mobilità elettrica. La vettura nipponica è infatti uscita sul mercato nel 2010, ben prima della prima Tesla Model S, lanciata solo nel 2012. Ora la LEAF continua a sorprendere con la tecnologia V2G.

Che Nissan stesse lavorando a funzioni V2G per la sua LEAF non è certo un segreto, al contrario già nel maggio del 2019 siamo stati nei laboratori CESI di Milano per vedere come la tecnologia funzionasse proprio applicata alla LEAF (scopriamo la tecnologia V2G con la Nissan LEAF). Ora la tecnologia è finalmente pronta per sbarcare sul mercato di massa: Nissan è infatti pronta a lanciare il suo primo caricatore con tecnologia V2G (Vehicle-to-Grid) per la sua LEAF. Ma cosa significa tutto ciò?



Finora l'elettrica giapponese è stata in grado solo di prendere l'energia dalla rete al fine di ricaricarsi, come del resto fa qualsiasi altra EV del mercato, ora invece con la V2G sarà capace anche di cedere la sua energia alla rete principale. Con la ricarica bidirezionale, siamo potenzialmente capaci di ricaricare l'intera batteria dell'auto nei momenti off-peak, quando l'elettricità costa meno (di notte per esempio), oppure sfruttare i pannelli solari per poi cedere parte di questa elettricità di nuovo alla rete nei momenti in cui c'è più richiesta, guadagnando ovviamente (chi ha già un impianto fotovoltaico con cessione dell'energia alla rete sa bene di cosa stiamo parlando).



Il nuovo caricatore Nissan V2G si chiama FE-15 e - udite udite - è compatibile con tutte le LEAF costruite a partire dal 2013, il produttore giapponese infatti ha silenziosamente incluso la funzione sulle sue auto in attesa del charger V2G. Se oggi possedete una Nissan MY2013 o successiva, avete potenzialmente una grande batteria da mettere al servizio della rete nazionale.



Pur essendo arrivata sul mercato nel 2010, la Nissan LEAF si è aggiornata negli anni e proprio in questi giorni abbiamo in redazione una LEAF MY2022: scoprite le novità della Nissan LEAF 2022 in attesa della nostra prova dettagliata.