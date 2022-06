Avete mai visto una Nissan Leaf tanto arrabbiata? Correrà alla Pikes Peak 2022

La Pikes Peak 2022 si avvicina e le varie squadre che tenteranno l’attacco alla vetta cominciano a presentare le formidabili vetture che dovranno dare prova delle loro prestazioni ed affidabilità. Tra le tante c’è anche una Nissan Leaf arrabbiatissima, che abbandona la tranquillità del modello di serie per trasformarsi in un mostro mangia asfalto.

L’auto è stata messa a punto da Samurai Speed, e chiaramente ha ben poco da spartire con la Nissan Leaf di serie. Prima di tutto la Leaf da competizione abbandona le quattro porte e si presenta sulla linea di partenza con sole due porte, così da avere una struttura più rigida e pronta agli strapazzi di questa severa ma spettacolare competizione.

A questo si aggiunge un lavoro aerodinamico massiccio, che porta un imponente ala posteriore, splitter anteriore degno di una Formula 1, baffi aerodinamici ai lati del paraurti e un diffusore posteriore da guinness dei primati. Ovviamente sale a dismisura anche la potenza del mezzo, di pari passo con un alleggerimento complessivo notevole, ma il team non ha rilasciato dati tecnici a riguardo, limitandosi ad affermare che si tratta di una preparazione che “si avvale delle conoscenze acquisite dall'esperienza di partecipazione alla gara, puntando sulla riduzione del peso”.

La ciliegina sulla torta è rappresentata dalla livrea realizzata dalla californiana AV Custom, che sfoggia un wrap caratterizzato dalla presenza di un samurai con la katana sguainata sulle fiancate. L’auto scenderà quindi in pista il prossimo 26 giugno per la Pikes Peak 2022, dove vedremo altri mezzi fuori di testa, come la Porsche “Hoonipigasus” da 1400 CV con cui Ken Block tenterà il record assoluto.