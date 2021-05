Una Nissan Leaf per 99 centesimi acquistando una Titan: la folle offerta di un dealer USA

Lo scontro, se così vogliamo chiamarlo, fra veicoli tradizionali e auto elettriche è sempre più acceso. Negli USA c’è ancora uno zoccolo duro di utenti che proprio non digerisce le nuove automobili green, un rivenditore in Virginia però potrebbe aver trovato la soluzione per accontentare tutti.

Stando alla storia raccontata da Car and Driver, un concessionario Nissan avrebbe appena lanciato una promozione fuori dal comune, e alquanto allettante: una Nissan Leaf 100% elettrica in leasing per soli 99 centesimi di dollaro acquistando un gigantesco pick-up Nissan Titan a gasolio. L’offerta arriverebbe da Hart Nissan a Springfield, in Virginia; a pubblicare la storia online è stato il giornalista Dan Carney, che ha sentito parlare dell’incredibile offerta alla radio.

Certo bisogna affrettarsi, poiché la promo è valida solo fino al 1 giugno prossimo; include un contratto di due anni e 16.000 km per la Leaf, i 99 centesimi inoltre non sono al mese ma in totale. In pratica i fortunati acquirenti di una Nissan Titan 2020 o 2021 avranno una Leaf quasi gratis per due anni, non ci sono spese extra e accessorie. Chissà che qualcuno non pensi a qualcosa di simile anche in Italia… nel frattempo nel nostro Paese è arrivato il listino aggiornato al 2021 della Nissan Leaf.