Nissan ha lanciato una GT-R a tema McDondald's, e non è uno scherzo

Non molti giorni fa Nissan ha rivelato la sua spettacolare GT-R NISMO Special Edition, la quale sta per arrivare in strada con una serie di aggiornamenti i quali traghetteranno la supercar del brand fino alla prossima generazione.

A ogni modo pare che l'intento del brand si quello di puntare anche sulla personalizzazione, e in effetti ha appena presentato una GT-R Nismo Special Edition davvero particolare: un'edizione McDonald's dalla livrea in nero e oro coi classici accenti in rosso.

Con la Special Edition il team aveva puntato tutto sulla tonalità Stealth Grey, ma per l'ultima variante era fondamentale spostarsi su colori accesi e assolutamente pacchiani, anche se la meccanica resta completamente invariata.



All'atto pratico si tratta sicuramente di uno stile polarizzante, ma piaccia o meno sarà una delle GT-R più rare in assoluto: la compagnia ne ha riprodotto un solo esemplare, il quale farà parte di un concorso a premi messo in piedi da McDondald's Japan. I partecipanti avranno l'opportunità di vincere una sessione di prove sul tracciato di test Nissan's Grandrive guidando proprio la GT-R McDondald's Edition per familiarizzarsi con lo stile di guida del bolide e vivere un'esperienza al limite. Solo due famiglie e al massimo tre piloti potranno aggiudicarsi il premio più importante, ma per altre 20 persone ci sarà la possibilità di vincere una gift card con una foto della macchina.



Nel frattempo la compagnia di Yokohama ha dato il via agli ordini del nuovo Nissan Qashqai 2021: ecco il prezzo, i motori e gli allestimenti del crossover. Nel caso in cui voleste conoscere meglio il veicolo prima di acquistarlo vi consigliamo di dare un'occhiata all'ultimo video di Matteo Valenza.