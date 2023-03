Nissan lancia la sfida: 'Nel 2026 le auto elettriche costeranno come le termiche'

Non ha alcun dubbio Nissan in merito al fatto che in un futuro molto vicino, i prezzi delle auto elettriche si abbasseranno fino ad equiparare quelli delle vetture endotermiche. Nonostante ad oggi il divario sia ancora del 25% circa in più per gli EV, il “match” è tutt'altro che illusorio.

Stando a Nissan, infatti, mancano solo tre anni, visto che dal 2026 i prezzi delle auto elettriche e quelle a benzina e diesel si equipareranno. Se la previsione verrà confermata, si tratterà di un notevole traguardo che spingerà il mondo verso il green, con largo anticipo rispetto allo stop di benzina e diesel previsto dall'Ue dal 2035.

Ovviamente la casa nipponica ha parlato per se, per i suoi modelli, ma è ipotizzabile che lo stesso possa accadere anche per le altre vetture. Nonostante i più siano scettici, c'è anche chi è convinto che a breve il mercato si livellerà, a cominciare dal New York Times, secondo cui già entro la fine del 2023 i prezzi delle auto elettriche e quelli delle termiche pareggeranno.

L'azienda giapponese, per raggiungere questo importante traguardo ha presentato la sua filosofia sui nuovi motori denominati Nissan X-in-1 che permetteranno di ottenere degli importanti risparmi sui costi, e di conseguenza, il pareggio del costo endotermico-elettrico.

La progettazione dei nuovi propulsori va di pari passo con la sorprendente tecnologia e-Power introdotta l'anno scorso da Nissan e che permette di avere di fatto un'auto elettrica senza la necessità di ricaricare la stessa grazie ad un'innovativa combinazione fra elettrico e termico.

Obiettivo dell'azienda con sede a Yokohama introdurre sempre più modelli totalmente elettrificati nel giro dei prossimi anni, arrivando ad un totale di 19 entro il 2030. La sensazione è che le case automobilistiche giapponesi, da sempre all'avanguardia e pioniere, possano portare all'elettrificazione attraverso grandi innovazioni tecnologiche, e la strategia su cui sta lavorando Nissan ne è senza dubbio un chiaro esempio.