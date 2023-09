Nissan lancia in patria la nuova Dayz 2024 da 9.000 euro

Sapete cos’è una “kei car”? Si tratta di un formato d’auto ultra compatto (soprattuto in larghezza) molto diffuso in Giappone, l’anello di congiunzione fra un quadriciclo e una citycar, anche le potenze infatti lasciano parecchio a desiderare. Ma non è la potenza il nocciolo della questione, come dimostra la nuova Nissan Dayz 2024.

Appena lanciata per il mercato giapponese, la minicar presenta un design più rifinito e una griglia anteriore migliorata (che acquista il design V-motion di Nissan già visto su altri veicoli Full Size del marchio). Sulla variante Highway Star abbiamo anche delle parti cromate e un bumper posteriore più accentuato. Sulle versioni X e S invece abbiamo invece nuovi fari e tanti altri piccoli miglioramenti.

I cerchi della Nissan Dayz sono in alluminio da 14 pollici, il suo motore invece è un 3 cilindri da appena 0,66 litri (600 cc) capace di erogare la bellezza di 48 CV alla base della gamma; la variante con maggiore potenza arriva a 64 CV. In termini di potenza è molto simile alla Dacia Spring, sia standard che Extreme (la nuova Dacia Spring Extreme ha 65 CV di potenza), anche se in questo caso abbiamo un motore termico e dunque molto meno brio.

La nuova Nissan Dayz, nonostante le dimensioni, offre un cambio Xtronic CVT, trazione FWD oppure AWD, anche turbo. Il listino è davvero versatile e offre una Dayz per qualsiasi gusto, vi basti pensare che sono previste 12 combinazioni differenti più altre 8 Urban Chrome. Il prezzo parte da 1.437.700 yen, ovvero circa 9.000 euro.