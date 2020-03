Questa Nissan Juke-R possiede 700 cavalli di potenza, ma a che prezzo?

Già alcuni anni fa Nissan ed RML Group hanno lavorato assieme nel Regno Unito per costruire quattro Nissan Juke-R, dotate del motore di una Nissan GT-R. A quanto pare ce ne sarà una quinta di "Juke-R", la quale è appena stata messa in vendita da VDM Cars in Germania, e a listino da parte di James Edition.

Come fa notare anche Motor Trend, mentre a listino questa Juke-R viene descritta come facente parte di una ristrettissima serie:"una di cinque in tutto il mondo", non si tratta in realtà di uno degli esemplari commissionati da Nissan e RML Group. In realtà questa Juke modificata è stata costruita dal tuner britannico Severn Valley Motorsport, e di RML Group ha solo il legittimo esoscheletro.

La sua nomenclatura ufficiale è SVM Juke-R700, e la potenza deriva tutta dal V8 bi-turbo da 3,8 di una Nissan GT-R. Il propulsore è stato però persino potenziato grazie a iniettori da 1050 cc, a un nuovo sistema di prese d'aria, ed infine a scarichi costruiti appositamente. E' presente poi anche una frizione a doppio disco, per assicurarsi che il cambio possa supportare tutti e 700 i cavalli imbizzarriti.

A completare il quadro ci pensano grossi upgrade a sospensioni e freni. Ad esempio l'aggiunta di un kit di molle Nitron garantiscono tre settaggi differenti, mentre i dischi freno anteriori SVM e quelli posteriori presi di peso da una GT-R pensano ad ammansire il bolide prima di una curva. Il piccolo crossover giapponese poggia su quattro cerchi da 20 pollici, anche questi presi da una GT-R, mentre a fornire tanto grip con l'asfalto troviamo pneumatici Bridgestone da 225/40 davanti e da 285/35 al retrotreno. Anche l'abitacolo è stato ritoccato, poiché vi trovano posto all'interno una gabbia di protezione e un nuovo quadro degli strumenti.

Piazzata sul mercato con circa 20 chilometri percorsi complessivamente, questa Nissan SVM Juke-R700 richiede un esborso pazzesco. Parliamo di 649.500 euro, che escludono praticamente dall'equazione quasi ogni persona su questa terra.

Per chiudere restando in tema di tuning vi rimandiamo a due ottimi esempi di queste esercitazioni. Il primo riguarda una Toyota Supra fantasticamente elaborata da HKS, mentre il secondo una delle più estreme Chevrolet Corvette che esistono.