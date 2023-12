La nuova Nissan Juke elettrica avrà un prezzo molto interessante secondo i rumors UK

La futura Nissan Juke elettrica che si ispirerà alla serie Hyper, potrebbe avere un prezzo molto interessante, o per lo meno questo è quanto raccolto dall'autorevole testata inglese, Autocar, considerata sempre molto attendibile nelle sue anticipazioni.

La prossima generazione di Nissan Juke arriverà nella seconda metà di questo decennio, quindi indicativamente dal 2025 in avanti, anno in cui i prezzi delle auto elettriche dovrebbero (quasi) raggiungere la parità con le termiche.

Il SUV giapponese avrà uno stile Hyper Punk e dovrebbe costare 21mila sterline, meno di 25mila euro. L'azienda ha spiegato che si tratterà di una sfida non semplice provare a mettere in vendita la Juke green a questo prezzo, ma in ogni caso l'obiettivo che si sono prefissati è quello, e sono molte le case automobilistiche che hanno posto i 25mila euro come tetto massimo, a cominciare dalla tanto attesa Renault 5 elettrica che in questi giorni si è mostrata con delle foto ufficiali.

L'attuale generazione di Nissan Juke è in commercio dal 2019, di conseguenza è possibile che il nuovo modello, secondo Autocar, non veda la luce se non prima del 2027. La cosa certa è che verrà costruita in Inghilterra, presso la stabilimento di Sunderland, e Nissan ha predisposto un investimento da ben 1,19 miliardi di sterline per le prossime generazioni di Juke e Qashqai che ricordiamo, saranno per la prima volta elettriche, oltre che il futuro modello della Leaf.

Il concept Hyper Punk è stato presentato per la prima volta presso il Motor Show di Tokyo del 2023, ed anticipa il design appunto dei futuri modelli di auto di casa Nissan, che saranno esclusivamente elettrici.

Più specificatamente parlando della futura Juke, l'auto sarà costruita sulla piattaforma CMF-EV dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, che si basa su un'architettura specifica per auto elettriche dei segmenti C e D. Di conseguenza è probabilmente che la nuova Juke sarà un po' più grande rispetto al modello attuale, tendenza che del resto stanno registrando molte altre vetture negli ultimi anni, passando così da un B-SUV ad un C-SUV.

“Man mano che le dimensioni dell’auto crescono, si cambiano le sue caratteristiche di guida e manovrabilità, oppure se si trova in un segmento diverso si potrebbero cambiare le sospensioni – le parole a riguardo di David Moss, capo della ricerca e sviluppo europeo di Nissan - la bellezza di sviluppare tre veicoli elettrici simultaneamente (Qashqai, Laf e Juke ndr) è che la prima cosa a cui guardare è dove vogliamo realizzare elementi in comune e dove no? È tutto basato sulle aspettative e sui valori dei clienti”.