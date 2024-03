Nissan Juke da 17.900 euro a marzo 2024 grazie a un contributo di 7.100 euro

Mentre attendiamo ancora l’entrata in vigore dei nuovi incentivi auto 2024, slittata ormai ad aprile, le case automobilistiche si sono adattate e hanno lanciato promozioni molto interessanti. A marzo 2024, ad esempio, Nissan Juke si può avere da 17.900 euro.

Un prezzo eccellente, soprattutto se pensiamo che di fatto è (quasi) il prezzo di listino di una Fiat Panda GPL, possibile grazie a un contributo fino a 7.100 euro messo appositamente dalla casa nipponica in caso di permuta o rottamazione. Il modello di riferimento della promo è Nissan Juke Acenta DIG-T 114 a 17.900 euro prezzo chiavi in mano (IPT e contributo Pneumatici Fuori Uso esclusi), un’auto che di listino costa solitamente 25.000 euro.

L’offerta è attiva, come anticipato sopra, fino al 31 marzo 2024 sulle auto in pronta consegna ”grazie al contributo Nissan e delle Concessionarie Nissan che partecipano all’iniziativa a fronte del ritiro, in permuta o rottamazione, di un’autovettura usata con anzianità superiore a 10 anni (e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi alla data del contratto del veicolo nuovo)”.

Ricordiamo che Nissan Juke è appena rinnovata “nel segno del giallo”, con all’interno il nuovo display per l’infotainment da 12,3 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Nuovo anche il quadro strumenti, che ora presenta uno schermo TFT da 12,3 pollici con risoluzione 1920 x 720 pixel. Con molta probabilità l'offerta si riferisce al modello MY23 ma resta comunque un'ottima occasione per portarsi Juke in garage.

Su Maizjok Telo Moto da Esterno Interno Telo Coprimoto Impermeabile è uno dei più venduti di oggi.