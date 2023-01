Nissan Intelligent Buy Power: 3 tagliandi gratuiti e pacchetto assicurativo incluso

Oggi acquistare una Nissan è più conveniente: la società nipponica ha lanciato in Italia una nuova formula Nissan Intelligent Buy Power le cui rate includono anche 3 interventi di manutenzione e tanto altro.

A partire dal 25 gennaio 2023 nelle concessionarie Nissan è disponibile la nuova formula Nissan Intelligent Buy Power per chiunque acquisti una Micra, una Juke, un Qashqai (ecco la Nissan Qashqai alle prese con il test dell’alce) o un X-Trail. Due i grandi vantaggi di questa soluzione, Nissan Experta è compresa nel prezzo, ovvero si ha il diritto a 3 tagliandi gratuiti, inoltre nella rata mensile sono anche compresi i costi dei ricambi per la manutenzione ordinaria (come fluidi e lubrificanti, filtri, candele, cinghie) e della manodopera; il secondo vantaggio è un ricco pacchetto assicurativo che copre furto, incendio, eventi naturali, atti vandalici, la protezione degli pneumatici, assistenza stradale e vettura di cortesia in caso di necessità.

Con un piccolo extra è poi possibile aggiungere l’estensione di garanzia Nissan Extesa. Per fare un esempio: con circa 25 euro in più al mese avete 3 anni di garanzia o 100.000 km oppure 5 anni o 150.000 km. Nissan ha dunque pensato a un pacchetto “senza pensieri” per farvi godere del nuovo acquisto in tutta tranquillità. Trovate Intelligent Buy Power presso la rete di concessionarie Nissan.