La Nissan IMK Concept è una carinissima elettrica Sci-Fi per uso urbano

Nissan ha svelato un concept sicuramente interessante, specie per chi non vede l'ora di mettere le mani su una piccola elettrica accessibile, pensata prevalentemente per la guida urbana. Le misure sono a prova dei parcheggi più ostici: 3.43 metri di lunghezza per appena 1.5 metri di larghezza. Nissan parla di "Timeless Japanese Futurism".

La Nissan IMK Concept ci è stata mostrata non a caso proprio il 1 di ottobre, questo perché è ormai ufficialmente partito il count down che ci porterà tra poche settimane al Tokyo Motor Show del 2019.

La piccola Nissan elettrica non rinuncia nemmeno ad un look accattivante, con curve e dettagli Sci-Fi, a partire dalla griglia luminosa nella calandra, contenuti in dimensioni a dir poco contenute: ripetiamo, 3434 mm x 1512 mm x 1644 mm.

Anche la Nissan IMK Concept sposa la filosofia degli specchietti di nuova generazione, nel senso che gli specchietti spariscono completamente, sostituiti da due telecamere più generose in termini di "angolo cieco".

Nissan ha dato alla IMK un tettuccio trasparente, in modo da rendere gli interni ben illuminati con la luce naturale per tutta la giornata. Gli interni sono, invece, un connubio tra tech e minimal, con un enorme schermo bilanciato da pochi controlli, prevalentemente touch.

In qualche modo, per coraggio ci ricorda molto la Honda-e, che tra poco arriverà nelle concessionarie.

Il concept guarda anche alla guida semi-autonoma, che Nissan descrive come di livello avanzato.

Sulle prestazioni non sappiamo ancora nulla, ma siamo sicuri che durante il Tokyo Motor Show Nissan rivelerà ancora di più sulla sua visione della mobilità urbana.