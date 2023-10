Nissan Hyper Urban, il concept elettrico che anticipa il futuro

Dopo aver dato un'occhiata al nuovo concept 20-23 di Nissan, questo nuovo prototipo chiamato "Hyper Urban", è un elegante crossover elettrico pensato per i contesti urbani e suburbani. Questo nuovo concept è uno dei quattro modelli elettrici che Nissan presenterà al Japan Mobility Show di questo mese.

La sua carrozzeria Giallo Lime gli conferisce un aspetto giovane e moderno, con una vernice che reagisce in modo dinamico alla luce. La silhouette arretrata dona al veicolo un tocco di eleganza e sportività. La sua aerodinamica migliora l'efficienza, l'autonomia e le prestazioni. Nissan Hyper Urban presenta inoltre porte a forbice sia anteriori che posteriori.

Le ruote dell'Hyper Urban presentano gli stessi colori e dettagli della carrozzeria, con motivi a strisce e tocchi di verde. Nissan non ha ancora specificato una data di produzione per questo modello, ma sembra che possa essere un elegante SUV coupé posizionato al di sopra dell'Ariya.

Gli Hyper Urban sono dotati di sedili anteriori pieghevoli che si ritraggono elegantemente nelle sedie posteriori a capitano, creando una comoda poltrona reclinabile per i passeggeri posteriori. Due schermi sono posizionati tra i sedili posteriori, mentre un tetto in vetro offre un'ampia illuminazione naturale all'interno dell'abitacolo.

Ovviamente Nissan Hyper Urban sarà un veicolo attento alla sostenibilità in quanto veicolo elettrico. Questo approccio si estende oltre la semplice propulsione, poiché Nissan enfatizza la sua idoneità per coloro che desiderano una proprietà a lungo termine, Nissan ha anche affermato che d'ora in avanti tutti i suoi veicoli saranno elettrici. Grazie agli aggiornamenti regolari sia software che hardware, i proprietari dell'Hyper Urban potranno mantenere il loro veicolo aggiornato per molti anni invece di doverne acquistare uno nuovo.