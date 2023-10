Nissan Hyper Adventure, il SUV concept pensato per l'aria aperta, con le ali da farfalla

Per tutti gli amanti delle gite fuori porta Nissan ha svelato il suo secondo concept di veicolo elettrico in anteprima al Japan Mobility Show 2023. Si chiama Hyper Adventure Concept e, come l'Hyper Urban Concept, offre una coppia di porte anteriori tradizionali e posteriori a farfalla.

Questo crossover è progettato per essere il compagno ideale per gli appassionati della vita all'aria aperta, sia per brevi gite in montagna che per avventure più lunghe in zone remote. Sul fronte del design, l'Hyper Adventure presenta pannelli dinamici sulla carrozzeria che rappresentano un senso di attività, oltre a uno spoiler anteriore che migliora l'aerodinamica (anche Suzuki ha presentato il suo concept di auto elettrica per la mobilità cittadina).

Dispone di una batteria ad alta capacità e della funzionalità Vehicle-to-Everything (V2X) per sfruttare al meglio l'energia. Nissan non ha rivelato la capacità esatta della batteria, ma afferma che grazie alla tecnologia V2X, può alimentare una varietà di dispositivi, dalla bollitura dell'acqua per il tè all'alimentazione di intere piccole casette e persino contribuire alla rete elettrica (tramite Vehicle-to-grid o V2G), a condizione che la batteria abbia una carica sufficiente.

Gli pneumatici e i paraurti anteriore e posteriore sono dotati di ramponi per facilitare la guida in condizioni innevate. Gli interni presentano un quadro strumenti collegato alla parte inferiore del parabrezza che funge da ampio schermo con un vasto campo visivo. I sedili sono realizzati con una combinazione di stoffa e cinghie. L'auto offre spazio sufficiente anche per attrezzature da esterno come tende, sci o persino un kayak. Al momento Nissan non ha tuttavia fornito dati sulle dimensioni.