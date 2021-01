Dalla Nissan GT-R50 alla Pagani Huayra Tricolore: le auto più costose del 2021

Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, fra limitazioni sparse e una crisi economica che farà sentire la sua stretta ancora per molto tempo. Il mercato del lusso però difficilmente va in crisi e anche l’anno appena passato ci ha regalato supercar e hypercar da sogno dal costo proibitivo. Ecco i modelli più costosi da comprare nel 2021.

Partiamo dalla più “economica”, per così dire, per arrivare alla fine del nostro viaggio con la più costosa in assoluto. La Nissan GT-R50 by Italdesign si è guadagnata l’undicesimo posto con il suo milione di dollari di listino, circa 813.000 euro, disponibile chiaramente in edizione limitata per il cinquantesimo anniversario della GT-R (solo 50 unità guarda caso).

Subito dopo troviamo la McLaren Elva by MSO, che necessita di 1,7 milioni di dollari (1,3 milioni di euro) per sostare nel vostro garage. Potendo salire a 2 milioni di dollari (1,6 milioni di euro) potreste guidare la nuova Bentley Bacalar by Mulliner, mentre per la Lotus Evija si arriva a 2,3 milioni di dollari (1,8 milioni di dollari). In settima posizione una 100% elettrica, l’hypercar Rimac C_Two da 2,4 milioni di dollari (1,9 milioni di euro), mentre risalendo la lista abbiamo la AMG Project One a 2,7 milioni di dollari (2,2 milioni di euro), l’Aston Martin Valkyrie e la Koenigsegg Jesko, entrambe da ben 3 milioni di dollari (2,4 milioni di euro).

Sul podio poi abbiamo la nostrana Lamborghini Sián FKP 37 a 3,6 milioni di dollari (2,9 milioni di euro), la potentissima Bugatti Chiron Pur Sport da 3,6 milioni di dollari e infine, decisamente inarrivabile, la speciale Pagani Huayra Tricolore. Per avere lei in garage bisogna spendere 6,5 milioni di dollari, 5,2 milioni di euro.