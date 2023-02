Nissan GT-R50 di Italdesign oro e rossa: c'è Iron Man al posto di guida?

La Nissan GT-R50 di Italdesign è un'auto speciale quanto rara, al punto che forse la gran parte di voi ignora la sua esistenza. A portarla alla luce in queste ore è stato il fotografo automobilistico Larry Chen, che ha mostrato dei dettagli della Nissan che ricorda Iron Man.

E' infatti impossibile non notare la sua combinazione di colori, un rosso scuro associato all'oro, stesse tonalità utilizzate dal famigerato supereroe di casa Marvel. Ad un primo impatto potrebbe infatti sembrare una serie limitata della mitica Nissan GT-R dedicata a Tony Stark, ma in realtà si tratta semplicemente di una scelta stilistica, anche se probabilmente ispirata al mitico uomo di ferro.

Ovviamente la sportiva giapponese reinterpretata da Italdesign non è una vettura comune e il prezzo da 1,1 milioni di dollari lo fa chiaramente intuire. E' stata infatti prodotta in soli 19 esemplari, e quella che vedete su questa pagina è l'unica conosciuta al mondo con la colorazione oro e rosso. Oltre alle tonalità esclusive, la carrozzeria della mitica GT-R è stata quasi completamente rivista da Italdesign, di conseguenza siamo di fronte ad un vero e proprio oggetto da collezione.

Sotto il cofano troviamo il mostruoso propulsore della Nismo GT-R, che è stato ritoccato per arrivare ad una potenza da ben 720 cavalli con una coppia da 780 Nm. Non manca la trazione integrale, mentre i 100 chilometri all'ora vengono raggiunti in appena 2,9 secondi, con una velocità massima di 315 km/h: numeri davvero impressionanti che non possono non farci innamorare di questa creatura meccanica.

La due posti nipponica è sempre stata una delle auto più amate del Sol Levante, e recentemente Nissan ha presentato la GT-R 2024, ennesima versione riuscita della supercar. Sempre di recente aveva attirato l'attenzione la Nissan GT-R Black Edition di Sebastian Vettel, in vendita praticamente pari al nuovo.