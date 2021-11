La Nissan GT-R50 è in consegna: lo splendido lavoro di Italdesign è ultimato

All'incirca un anno e mezzo fa Italdesign ha rilasciato il primo teaser sui lavori inerenti una versione speciale nella Nissan GT. Finora avevamo avuto pochi aggiornamenti sullo sviluppo delle operazioni, ma adesso la macchina è finalmente pronta ad essere consegnata: la galleria di immagini in calce mostra la Nissan GT-R50 definitiva.

La compagnia italiana, quando nel maggio 2020 parlò di un prezzo unitario non lontano dal milione di euro, in molti storsero il naso dato che supera di molte volte lo scalino d'ingresso richiesto dalla vettura originale. Potendo però da questo momento appurare gli estensivi e fenomenali ritocchi, siamo portati a dire che i primi cinque acquirenti saranno piuttosto soddisfatti dall'esito (gli esemplari da costruire saranno 50).



A ogni modo, tutte le GT-R speciali vengono sviluppate ed assemblate presso lo stabilimento proprietario di Moncalieri, dove un team specializzato sta provando ad accogliere le richieste in termini di personalizzazione di tutti i facoltosi acquirenti. Finora abbiamo notato che un cliente si è ispirato alla GT-R mostrata nel 1972, cosa che ha necessitato la creazione apposita dell'esclusivissima verniciatura Verde Kenmeri. Altri due personalizzazioni si sono avvicinate al concept car che ha debuttato al Goodwood del 2018 con la scelta della combinazione di colori in Liquid Kinetic Grey ed Energic Sigma Gold.



Tutte le Nissan GT-R50 si muovono tramite una evoluzione del prestante V6 biturbo da 3,8 litri. La casa italiana ne ha modificato il 12 percento delle parti complessive soffermandosi principalmente su nuovi turbocompressori, pistoni, bielle, albero motore, iniettori e catalizzatore. Il risultato si traduce in un output pari a 720 cavalli di potenza e 780 Nm di coppia, numeri che pongono la macchina ben al di sopra della Nissan GT-R Nismo (ecco la nuova LEGO Nissan GT-R Nismo).



Come abbiamo già detto, non sarà per nulla facile portarsi a casa un esemplare, in quanto il brand ha fissato il prezzo unitario a 990.000 euro. A proposito di macchine particolarmente costose ci avviamo a chiudere tirando in ballo un'altra versione speciale di un bolide già esistente: qualcuno ha nuovamente avvistato la nuova Lamborghini Countach in strada, e il suo sound è spettacolare.