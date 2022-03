Nissan GT-R saluta l'Italia: nuove norme europee interrompono produzione

Il primo segnale dell’addio ai motori a combustione da parte di Nissan è giunto nel febbraio 2022, ma i veri, primi atti pratici si stanno manifestando in queste ore: il produttore nipponico avrebbe deciso di rimuovere la Nissan GT-R dal mercato europeo alla luce delle nuove norme sulle emissioni.

Stando a quanto riportato da Autoblog.nl, portale olandese dedicato al mondo automotive, la Nissan GT-R avrebbe già detto addio alle concessionarie in Olanda, Italia, Spagna e altri paesi del Vecchio Continente, ad eccezione di Germania e Belgio dove sembrerebbe ancora possibile completare l’ordine. Nonostante la disponibilità di qualche unità, la casa automobilistica avrebbe infine deciso di rimuovere completamente la supercar dal mercato.

Autoblog.nl ha comunque fatto notare che la GT-R era già un'auto molto costosa in tutta Europa, ergo non era compito facile per i concessionari venderla al pubblico. Di conseguenza, oltre che essere una decisione dovuta alle nuove norme europee in materia di emissioni di CO 2 , quella di Nissan sarebbe anche una scelta commerciale piuttosto logica. Alla luce della progressiva elettrificazione globale dei veicoli, ci possiamo aspettare però un suo addio definitivo nella versione a combustione in tutto il mondo, magari lasciando spazio a una versione EV per il futuro.

Nel frattempo, ricordiamo che a fine febbraio è arrivata in Italia la nuova Nissan LEAF 2022.