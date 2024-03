Nissan GT-R R35 'monstre': ecco in quanto ha percorso il quarto di miglia

Un individuo ha trasformato la propria Nissan GT-R R-32 in una bestia dell'asfalto. Raggiungendo un record incredibile: una potenza di 2.400 cavalli. Un veicolo del genere quanto ci mette a percorrere il classico quarto di miglio (i nostri 400 metri)?

Ebbene, questa prova è avvenuta in un recente evento TX2K, noto anche come il "Super Bowl delle corse automobilistiche su strada", presso lo storico Texas Motorplex di Ennis, Texas. Qui, gli appassionati gareggiano in diverse modalità, dalla drag race al roll race, in una sorta di festival delle auto ad altissime prestazioni.

La Nissan GT-R R35 in questione, elaborata da un team conosciuto come "ppc_brad", può erogare 65 PSI di pressione attraverso due turbo di precisione: questa potenza si traduce, appunto, in 2.400 cavalli circa, con una coppia da capogiro. La sua accelerazione è degna del set di Fast and Furios dal momento che l'enorme potenza la spinge (da fermo) a tal punto che l'auto si alza su due ruote.

Ma veniamo ai numero di questa GTR preparata a dovere: da 0 a 100 km/h in soli 1,63 secondi e da 100 a 200 km/h, solo 1,85 secondi. Questo si traduce in un'accelerazione complessiva da 0 a 200 km/h in soli 3,48 secondi. Addirittura, il passaggio dai 200 ai 250 km/h richiede appena 1,58 secondi.

E ancora, sull'ottavo di miglio (i nostri 200 metri) questa GTR impiega soli 4,86 secondi, ma ciò che sconvolge è la velocità a cui ci arriva: ben 254 km/h, con una coppia che spinge a 1350 nm mentre l'auto si trova ancora a 290 km/h. Il tratto dai 200 ai 300 km/h ha richiesto 3,21 secondi. Il quarto di miglio è stato dunque completato in 7,36 secondi a una velocità sbalorditiva di 316 km/h.

Nissan ha orgogliosamente presentato la sua serie GT-R 2025 in Giappone, con vendite previste per giugno. La gamma include la GT-R Edizione Premium, GT-R Premium Edition T-spec e GT-R NISMO Edizione Speciale. Questi modelli offrono componenti avanzate come fasce elastiche e bielle bilanciate per prestazioni dinamiche e risposta turbo molto più rapida. I prezzi vanno da 14.443.000 (89.000 euro) a 30.613.000 Yen (189.000 euro).

Nel mentre vi consigliamo di dare un'occhiata a questa bellissima Nissan GT R-50 limitatissima, finita all'asta di recente, vi ricordiamo che la gamma GTR 2025 sarà l'ultima ad adottare motori a combustione interna, la prossima generazione infatti abbraccerà l'elettrico.

