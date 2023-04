Nissan GT-R R32 elettrica? Speriamo sia così: il progetto favoloso di Hycade

Nissan ha in programma una GT-R R32 completamente elettrica, una versione green del celebre bolide giapponese divenuto famoso in tutto il mondo.

Ad alimentare la sua fama è stato Fast & Furious, dove la Skyline utilizzata da Paul Walker, finita di recente all'asta, è stata una delle auto più apprezzate della nota saga cinematografica con protagonista Vin Diesel.



Non si sa praticamente nulla di questo progetto ne tanto meno se il modello elettrico verrà modificato solo nel propulsore o prevedrà anche delle novità estetiche. In questo secondo caso la speranza è che gli ottimi progettisti nipponici possano ispirarsi al talentuoso designer digitale Hycade, che negli scorsi mesi ha pubblicato la propria idea di GT-R.



Si tratta di una Nissan che riprende il classico stile della mitica due posti giapponese, ma con delle linee all'avanguardia che ben si sposerebbero con un modello full electric della stessa. La forma e le dimensioni della vettura ipotizzata da Hycade sono molto simili a quelle della R35, ma si possono notare delle modifiche nella parte anteriore, il frontale, a cominciare da una nuova coppia di fari a LED davvero ben riuscita.



Inedita anche la griglia così come il paraurti e le prese d'aria, più sottili rispetto al modello attuale, ma che nel contempo danno un aspetto alla GT-R più cattivo e aggressivo. Belli anche gli specchietti retrovisori, e anche la linea delle portiere è stata modificata, mentre, per quanto riguarda il retrotreno, si può notare un nuovo alettone, ma anche delle luci posteriori al LED moderne e sottili, e un paraurti con diffusore e quattro scarichi ben in mostra.



Una versione della coupé Nissan che a nostro modo di vedere ci sembra pressochè perfetta, ma soprattutto, che incarni alla perfezione lo spirito GT-R senza stravolgere l'anima della vecchia Godzilla. Spesso e volentieri assistiamo a render che “dimenticano” il passato dell'auto, ma non è il caso della vettura di Hycade.